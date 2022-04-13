موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1443 لشهر رمضان.. متى تنزل المكرمة الملكية للضمان

موعد صرف المكرمة الملكية 1443، يعد موعد صرف المكرمة الملكية من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأسر السعودية المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي والتي يتم منحها فى شهر رمضان كل عام للأسر الفقيرة وشديدة الاحتياج من أجل توفير متطلباتهم الأساسية، ويعد برنامج التكريم الملكي أحد أبرز المبادرات التي يقدمها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين استمراراً لجهود المملكة فى دعم الأسر الفقيرة وتيسير المعيشة على المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، لذلك سنتعرف معكم فى هذا المقال عن أخر المستجدات المتعلقة بالإعلان عن موعد صرف المكرمة الملكية للمشتركين فى نظام الضمان الاجتماعي سواء القديم أو المطور ومتى يتم إيداعه فى حساباتهم البنكية، فتابعوا معنا للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بإيداع مكرمة الضمان.

موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1443

لم تكن هناك أخبار مؤكدة حتى الآن حول متى تنزل المكرمة الملكية للضمان، وموعد صرف المكرمة الملكية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي ولكن من المتوقع أن يتم صرف المكرمة يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 والذي يوافق يوم 12رمضان 1443وذلك لجميع المستفيدين من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الحكومة بالمملكة ويمكن القيام بالاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذا الرابط sbis.hrsd.gov.sa

قيمة مكرمة الضمان الاجتماعي فى رمضان 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قيمة المكرمة الملكية التي يقوم بمنحها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ستكون على النحو التالي:

يقدم مبلغ 1000 ريال للأسرة المكونة من فرد واحد.

يقدم مبلغ 1500 ريال للأسرة التي تتكون من فردين.

يقدم مبلغ 2000 ريال للأسرة التي تتكون من ثلاثة أفراد.

الفئات المستحقة لمكرمة الملك سلمان رمضان 2022

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بتحديد الفئات الأكثر استحقاقا للحصول على مكرمة رمضان وهم نفس الأسر المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي الذي وفرته الدولة، على أن يشمل فئة المعاقين الغير قادرين على العمل والنساء المطلقات والأرامل والأسر التي ليس لها معيل ولا مصدر دخل، كبار السن الغير قادرين على العمل والأيتام.