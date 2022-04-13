نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التواصل مع منصة احسان زكاة الفطر 2022 ورابط المنصة عبر ehsan.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن منصة إحسان الكثير من الطرق لجميع العملاء ليحصلوا على الخدمات الإلكترونية المتاحة بالمنصة، وبإمكانك أن تقدم مقترحات أو تقوم بأي شكوى للمنصة في الأشياء التي تخص العمل، كما أنك بإمكانك أن تستفيد من الحاسبة الخاصة بالزكاة والأشياء المتعلقة بالتبرع، بالإضافة إلى أشياء أخرى، وعبر هذا المقال سنقدم لكم طرق التواصل مع منصة احسان زكاة الفطر.

طرق التواصل مع منصة احسان زكاة الفطر

بإمكانك أن تتواصل مع منصة إحسان وتستفسر عن الخدمات الخاصة بالمنصة والمتعلقة بالزكاة، وزكاة الفطر، وهذا عبر هذه الطرق وهي كالآتي:

أولاً تدخل ليه للموقع الإلكتروني التابع لمنصة إحسان.

تتواصل مع الصفحة الرئيسية التابعة لمنصة بتويتر.

بإمكانك أيضاً أن تتصل على الرقم الموحد التابع للمنصة

تقوم بتحميل تطبيق إحسان للآيفون وهواتف الأندرويد.

طريقة حساب الزكاة عبر منصة إحسان

إن منصة إحسان قد أتاحت من خلال موقع الرسمي للقيام بحساب الزكاة لجميع العملاء، وهذا يكون باتباع بعض الخطوات السهلة البسيطة التي تلزم لهذا الأمر وهي كالآتي:

أولاً تدخل على منصة إحسان من خلال الرابط الخاص بها.

تختار حاسبة الزكاة المتواجدة في برامجنا.

بعد ذلك تذهب لرابط الحاسبة بالمنصة.

تختار نوع الحاسبة للزكاة من بين الاختيارات المتواجدة وهي

زكاة الفطر عن الأموال.

حساب الزكاة عن الذهب.

حساب الزكاة عن الفضة.

طريقة حساب زكاة الأسهم.

الصناديق الاستثمارية.

بعد ما تختار نوع الحاسبة تتبع هذه الخطوات

تكتب بالمبلغ وتقدر بالريال السعودي.

تضغط فوق كلمة إضافة الزكاة.

يتم بعد ذلك إعلان العميل بالمبلغ الخاص بالزكاة الذي عليه أن يدفعه بالريالات.

تضغط بعد ذلك فوق متابعة الدفع وتختار طريقة الدفع.

منصة إحسان

إن منصة إحسان هامة فهي من المنصات الإلكترونية الأكثر استخداماً بالمملكة السعودية، أنشئت 2022 لكي تقدم حلولاً متطورة وذو تقنية عالية بمشاريع الذكاء الاصطناعي، حتى يتم استدامة جميع المشروعات القائمة بالمملكة، وهي ترفع من المساهمة بالقطاع غير ربحي للعمل على رفع التسوية للإنتاج المحلي.

مما يعود بالنفع على جميع المواطنين والمقيمين المتواجدين بالمملكة. وبإمكانك أن تتمتع بكافة الخدمات الخاصة بالمنصة من خلال الدخول عليها، واتباع التعليمات طبقاً للشيء الذي تريد القيام به، كما أنها أتاحت للجميع أن يقومون بالتبرع لغيرهم من الأشخاص وتضع البرامج التي تحتاج للتبرع، أي أن كافة الأموال التي ستقوم بدفعها ستعلم أين تذهب تضمن أن يصل دائما الدعم لمستحقيه.