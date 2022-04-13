أحدث خصومات مكتبة جرير بالسعودية على جميع الأجهزة الذكية

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إذا أردت أن تلقي نظرة على المستقبل فكل ماعليك هو زيارة معرض من معارض شركة مكتبة الجرير للأجهزة المنزلية الذكية، فتأخذك شركة مكتبة الجرير على متن مركبة فضائية لتبحر بك في عالم المستقبل عالم الروبوتات والأجهزة المنزلية الذكية التي تعمل بأنظمة الأندرويد والواي فاي. عروض مكتبة الجرير على الأجهزة المنزلية الذكية: متاح يوفي روبو فاك جي 10 فرج، مكنسة كهربائية تعمل بشكل ألي بلوتوث متوافق مع أجهزة أي أو إس وأندرويد بسعر 899 ريال سعودي.

موماكس كلينس تريو، الروبوت مكنسة كهربائية UV-C واي فاي متوافق مع أجهزة أي أو إس وأندرويد متوفرة بخصم 35% ليصبح سعرها 679 ريال سعودي بدلا من 1049 ريال سعودي.

متواجد يوفي يعمل بالبطارية جرس باب بفيديو أمان 2 كاي واي فاي بلوتوث مساعد جوجل متوافق مع أمازون إليكسا بسعر 899 ريال سعودي.

فليبس تابس 402 مكبر صوت ذكي مع المساعد الصوتي واي فاي بلوتوث متوفر باللون الأسود بسعر 399 ريال سعودي.

شاومي مي روبوت فاكوم موب 2 بلوتوث بسعر 1099 ريال سعودي.

متاح يوفي الميزان الذكي جهاز مراقب الصحة متاح باللون الأزرق بسعر 159 ريال سعودي.

إيزفيز C2C كاميرا مراقبة ذكية واي فاي متوافق مع أجهزة أي أو إس وأندرويد بسعر 199 ريال سعودي.

شاومي مي روبوت ممسحة مكنسة كهربائية واي فاي متوافق مع أجهزة أي أو إس وأندرويد متوفرة بسعر 1399 ريال سعودي.

تخفيض على يوفي روبوفاك جي 10 هايبرد مكنسة كهربائية تعمل بشكل ألي واي فاي مساعد جوجل متوافق مع أمازون إليكسا متاحة بخصم 33% ليصبح سعرها بعد الخصم 699 ريال سعودي بدلا من 1059 ريال سعودي.

تيلو إسمارت كتل برل جهاز مع تطبيق للتحكم متوفر باللون الأسود بسعر 299 ريال سعودي. عروض شركة مكتبة الجرير على اللاب توب: لينوفو إيديا باد فليكس 5 لاب توب 2 في 1 متحول تصميم بشكل ملف بالإضافة إلى قلم لمس أنتل كور الجديد متوفر بخصم 10% ليصبح سعره بعد الخصم 2499 ريال سعودي بدلا من 2799 ريال سعودي.

هواوي ميت بوك دي 15 كمبيوتر محمول بحجم شاشة 15.6 بوصة الجيل الحادي عشر متوفر بخصم 7% ليصبح سعره بعد الخصم 3599 ريال سعودي بدلا من 3899 ريال سعودي.

أسوس تي يو إف جيمنج كمبيوتر محمول للألعاب بحجم شاشة 15.6 بوصة إيه إم دي رايزن بسعر 5399 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أحدث خصومات مكتبة جرير بالسعودية على جميع الأجهزة الذكية - ثقفني

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