خصومات تصل إلى 60% بداخل هايبر بنده بالسعودية

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هايبر بنده بيحققلك المعادلة الصعبة ففي مكان واحد ستحصلين على كل ما ترغبين به من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وكل ذلك بخصم كبير وتخفيضات جبارة، كل ذالك للحصول على إرضاء العملاء. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية: متواجد قلاية بدون زيت من تيفال بسعة 4.2 لتر بسعر 349 ريال سعودي بدلا من 799 ريال سعودي.

متاح فرن كهربائي مقدم من كي أون بقوة 2800 وات بسعة 80 لتر متوفر بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي.

قطاعة مقدمة من شركة أرايتي بسعة 0.5 لتر بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

متوفر فريزر مقدم من كي أون بسعة 90 لتر بسعر 799 ريال سعودي بدلا من 1199 ريال سعودي.

متواجد قلاية بدون زيت مقدمة من فليبس بسعة 0.8 لتر متوفرة بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي.

كما يوجد قلاية بدون زيت مقدمة من سينكور بسعة 2 لتر متوفرة بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 359 ريال سعودي.

متاح خلاط يدوي مقدم من كليك أون بقوة 350 وات بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 159 ريال سعودي.

متوفر شواية كهربائية مقدمة من كولين بقوة 2000 وات بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 109 ريال سعودي.

يوجد عصارة مقدمة من كينوود بسعة 1 لتر متوفرة بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي.

متوفر فرن كهربائى مقدم من كي أون بسعة 38 لتر متوفر بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 289 ريال سعودي.

متاح قلاية رقمية بدون زيت مقدمة من بلاك أند ديكر بسعة 4 لتر بسعر 349 ريال سعودي بدلا من 579 ريال سعودي.

كما يوجد قلاية من أي تي سي بسعة 5.5 لتر بسعر 289 ريال سعودي بدلا من 489 ريال سعودي.

تلفزيون إمبكس بحجم 58 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي 4K بسعر 1299 ريال سعودي بدلا من 2299 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على الأدوات المنزلية: متوفر مقلاة جرانيت غير لاصقة من مستر كوك بحجم 32 سم متوفرة بسعر 45 ريال سعودي بدلا من 65 ريال سعودي.

متواجد مقلاة عميقة جرانيت غير لاصقة مع غطاء مقدمة من مستر كوك بحجم 34 سم بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.

متاح طقم قدور جرانيت مع غطاء ستانلس ستيل مقدمة من مستر كوك مكون من 15 قطعة بسعر 399 ريال سعودي بدلا من 660 ريال سعودي.

يوجد طقم كاسات من كوسيم مكون من 6 قطع بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 19 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات تصل إلى 60% بداخل هايبر بنده بالسعودية - ثقفني

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