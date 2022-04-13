مفوض الأمن الإفريقى يبحث مع الكاميرون التحديات الأمنية القارية

جدة - نرمين السيد - بحث مفوض الاتحاد الإفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوى، اليوم فى أديس أبابا، مع سفير الكاميرون والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقى تشرشيل إيومبو مونونو، التحديات الأمنية القارية.





وقال مفوض الأمن الإفريقى -عبر حسابه الرسمى على موقع التغريدات المختصرة "تويتر"- إن لقائه مع سفير الكاميرون والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقى تطرق إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة فى القارة وغرب إفريقيا والاتفاق على توحيد الجهود فى السعى لتحقيق السلام والاستقرار من أجل إيجاد حل دائم للصراعات المعقدة. وأضاف أن اللقاء تناول مناقشات مثمرة ومعمقة حول أجندة عمل مجلس السلم والأمن الإفريقى خلال الشهر القادم حيث تتسلم الكاميرون رئاسة مقعد المجلس، فيما تركز جهود الكاميرون على إدارة الكوارث فى أفريقيا والتوصل لحلول دائمة لمواجهة التحديات مثل ظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتداعيات التغير المناخى على السلم والأمن القاريين.

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