مقتل 50 شخصا في انهيارات أرضية وفيضانات بجنوب أفريقيا

ضربت الفيضانات إقليم كوازولو ناتال الساحلي بشرق جنوب أفريقيا خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا، وانهيار المنازل وتدمير الطرق وتشريد العشرات.

وقالت حكومة الإقليم، إنه من المتوقع زيادة أعداد الضحايا والمفقودين، محذرةً من أن سقوط الأمطار الغزيرة يستمر حتى مساء غد الأربعاء في الأجزاء الساحلية من الإقليم.

وبحسب وكالة أنباء «رويترز»، قالت هيئة الإغاثة المحلية، إن فرق مواجهة الكوارث الطبيعية تجلي المواطنين من المناطق المنكوبة بسبب الانهيارات داخل الإقليم، وأعربت عن حجم الدمار كبير، ما دفع القوات المسلحة إلى وضع عناصرها في حالة تأهب.

وأشارت إلى تضرر نحو 100 مدرسة، بالإضافة إلى مدينة دوربان، كما غمرت المياه الطرق المهمة وتعطلت حركة السير، وتفاقم الوضع حتى انقطع التيار الكهربائي عن العديد من المستخدمين داخل البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اندفاع المياه داخل المنازل، وتساقط الجسور بسبب الفيضانات الغزيرة.

ودعت السلطات، جميع المواطنين إلى البقاء في المنازل في ظل استمرار هطول الأمطار، وعدم الخروج إلا للضرورة حفاظا على سلامتهم.

وبحسب صحيفة «ديلي مارفيك» الأفريقية، أكد عمدة الإقليم مكسوليسي كاوندا، أن العديد من أهالي القرية فقدوا حياتهم، فضلا عن إصابة العشرات.