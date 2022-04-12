رئيس مجلس الأمة الجزائرى: أوضاع العالم الحالية تفرض تغييرات أمنية واقتصادية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائرى) صالح قوجيل أن ما يشهده العالم حاليا ينبئ بحتمية تغييريات عميقة على جميع المستويات، خاصة منها الأمنية والاقتصادية فى المنظومة السائدة على المستوى الدولى.





جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى عقده اليوم الثلاثاء، مع رؤساء المجموعات البرلمانية، والمخصص لضبط الجدول الزمنى للجلسات العلنية. وأوضح أن استكمال دعائم البناء المؤسساتى للجزائر، وتثبيت معالم اقتصاد وطنى قوى قادر على ضمان الأمن الغذائى سيساهم فى تعزيز استقلالية القرار السياسى والريادة الدبلوماسية لبلاده فى الجوار والإقليم والقارة والعالم. وأعلن رئيس الغرف الثانية من البرلمان الجزائرى أنه تقرر استئناف الجلسات العامة للمجلس، ابتداء من صباح الإثنين القادم، بتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها.

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