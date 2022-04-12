مسؤول فلسطينى: ذبح اليهود «قرابين» فى الأقصى يوقد حربا دينية

وشدد الهباش، فى بيان صحفى، على أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان إسلامى خالص لا حق لغير المسلمين فيه، وأن الخرافات التى تسوقها الجماعات اليهودية مجرد أكاذيب وخزعبلات لا أساس لها فى الدين أو التاريخ والحضارة، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى مصمم على الدفاع عن حرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك مهما بلغ الثمن ومهما كانت التضحيات.
وتابع: "المتطرفون اليهود يحصلون على دعم كامل من كافة مؤسسات دولة الاحتلال السياسية والأمنية والقضائية، مؤكدا أن دولة الاحتلال تسعى لارتكاب جريمة بشعة وتنفيذ مخطط قذر فى المسجد الأقصى المبارك".
ووصف الهباش هذا العدوان الجديد بجريمة الحرب وإرهاب دولة منظم ينتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، داعيا العالم الحر والمجتمع الدولى إلى لجم العدوان الإسرائيلى على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والذى بلغ ذروته بنية الجماعات اليهودية المتطرفة تقديم القرابين على أبواب المسجد الأقصى وتدنيسه بالدماء، مؤكدا أن هذه الجريمة إن تمت فلن يستطيع أى كان أن يتوقع ردة الفعل الفلسطينية ومن خلفها العالمان العربى والإسلامى، "ولن يسلم أحد فى العالم من أتون الحرب الدينية التى لا تبقى ولا تذر".
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