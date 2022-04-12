عاجل.. أول تعليق لـ بايدن بعد إطلاق النار فى مترو بروكلين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالى يعملان بشكل وثيق مع شرطة نيويورك لكشف ملابسات حادث إطلاق النار فى محطة مترو بروكلين، بولاية نيويورك الأمريكية.





وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف بايدن "نصلى من أجل مصابى حادث هجوم محطة بروكلين ونشكر قوات الشرطة والمطافى والإسعاف الذين ساعدوا فى نقل المصابين".

وأعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية، فى وق سابق اليوم الثلاثاء، أن حادث إطلاق النار فى محطة قطارات بروكلين ليس إرهابيا حتى الآن، موضحة أن منفذ الحادث رجل أسود وكان يرتدى قناعا ضد الغاز.

وأوضحت سلطات نيويورك فى مؤتمر صحفى بعد حادث إطلاق نار فى محطة قطارات بروكلين، أن منفذ إطلاق النار ما يزال طليقا.

وأوضحت سلطات نيويورك أن التحقيقات جارية حول دوافع إطلاق النار فى بروكلين، مشيرة إلى أن إطلاق النار حدث داخل القطار فى محطة بروكلين.

وأشارت سلطات نيويورك، إلى وقوع 16 مصابا جراء إطلاق النار فى بروكلين بينهم 10 بالرصاص.