الرئيس الروسى: أوكرانيا انحرفت عن اتفاقيات إسطنبول

جدة - نرمين السيد - وقال "بوتين"، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء: "إن الأوكرانيين انحرفوا عن اتفاقات إسطنبول، ويطالبون بضمانات بشأن الأمن، وتسوية العلاقات المتعلقة بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ودونباس، أى أنهم عادوا مرة أخرى إلى طريق مسدود"، مضيفا: "قيل لى إن الجانب الأوكرانى غير شيئًا ما آخر مرة أخرى الليلة الماضية، ولا أعرف هذه التغييرات بعد".

وأشار إلى أن هذا التناقض فى القضايا الأساسية يخلق بعض الصعوبات فى التوصل إلى اتفاقيات نهائية مقبولة للجميع فى مسار المفاوضات، قائلا فيما يتعلق بالولايات المتحدة:" إن هناك من يقول إن الولايات المتحدة مستعدة لمحاربة روسيا حتى آخر أوكرانيا، وهذا ما يحدث فى واقع الأمر".

وفى السياق، أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير 38 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد، من بينها مستودعا للذخيرة وأماكن لتكديس العتاد العسكرى.

وقال كوناشينكوف فى إحاطة، نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات الجوية الروسية بتدمير 38 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها مستودعا للذخيرة فى مقاطعة لوهانسك، و8 مواقع لتكديس العتاد العسكرى فى مقاطعة خاركوف".

وأضاف "قامت وسائل الدفاع الجوى الروسية بإسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقتى أوتشاكوف ونيكولايف".