مقتل 45 فى فيضانات بجنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون فى جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن 45 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة على إقليم كوازولو-ناتال الساحلى الواقع فى شرق جنوب أفريقيا، مما أدى إلى فيضانات فى المناطق السكنية تسببت فى انهيار منازل وتدمير الطرق وتشريد العشرات.





وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أكدت حكومة الإقليم سقوط القتلى، وقالت إن العدد يمكن أن يرتفع محذرة من أن سقوط الأمطار الغزيرة سيستمر حتى المساء فى الأجزاء الساحلية من الإقليم. وقالت هيئة إغاثية بالإقليم إن فرق مواجهة الكوارث تتولى إجلاء الناس فى المناطق التى وقعت بها انهيارات طينية أدت إلى انهيار منازل.

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