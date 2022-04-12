أبطال أوروبا.. فياريال يصعق بايرن ميونيخ ويصعد لنصف النهائي

حقق فياريال الإسباني مفاجأة مدوية، وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إطاحة بايرن ميونيخ الألماني من دور الثمانية، الثلاثاء.

وتعادل الفريقان إيابا بنتيجة 1-1 في ملعب "أليانز أرينا"، ليتأهل الضيوف إلى المربع الذهبي بعد فوزهم ذهابا بهدف نظيف.

وتعادل فياريال بفضل هدف صمويل تشوكويزي قبل النهاية بدقيقتين، الذي تلقى عرضية متقنة وسدد من مدى قريب في شباك مانويل نوير.

وعادل هدف الدولي النيجيري تقدم أصحاب الأرض، عبر البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 52، من أول تسديدة على المرمى، بعد خطأ دفاعي للضيوف.

وتأهل فياريال لقبل النهائي بعد فوزه 2-1 في نتيجة لقاءي الذهاب والعودة، إثر فوزه 1-صفر الأسبوع الماضي على ملعبه.

وينتظر فياريال في الدور قبل النهائي الفائز من ليفربول وبنفيكا، وذلك بعد تفوق النادي الإنجليزي 3-1 بمباراة الذهاب في البرتغال.