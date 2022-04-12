قلق اممي من ارتفاع عدد الضحايا في الأراضي الفلسطينية المحتلة

قلق اممي من ارتفاع عدد الضحايا في الأراضي الفلسطينية المحتلةأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من تزايد أعداد الضحايا بما في ذلك النساء والأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: إن الأمين العام يتابع بقلق بالغ تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة ويكرر أن الأطفال يجب ألا يكونوا أبدًا هدفًا للعنف أو عُرضة للأذى.

وأكد المتحدث الأممي أن الأمين العام سيواصل العمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع.

