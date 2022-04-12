كيفية شحن شدات ببجي PUBG بطريقة سهلة وآمنة في دقائق

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عمر شويل - جدة تعتبر لعبة Buggy من أشهر الألعاب الإلكترونية في ذلك الوقت، وتعتبر أيضًا من الألعاب التي حققت نجاحًا كبيرًا مقارنة بالألعاب الأخرى التي تم توزيعها على نطاق واسع، وذلك لأن مراحل التنزيل قد اكتملت بواسطة ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم. الجميع في العالم بما في ذلك اللاعبون ويريدون الفوز، يحتاجون أيضًا إلى معرفة كيفية شحن شدات ببجي PUBG بطريقة سهلة وآمنة.

خطوات تنزيل لعبة PUBG على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

بسبب الشركة التي أنشأت اللعبة وعدد كبير من الأشخاص الذين قاموا بتنزيل لعبة PUBG على أجهزة الكمبيوتر، يعد تنزيل لعبة PUBG على أجهزة الكمبيوتر من أبسط الطرق وأكثرها مباشرة للبدء يجب تنزيل المحاكي على الكمبيوتر وهو أحد أصعب المهام. التعليمات حول كيفية تنزيل المحاكي هي كما يلي:

للبدء يجب عليك أولاً تنزيل المحاكي الخاص به ، والذي يسمى “Bluestacks”.

هذا يكمل تثبيت هذا المحاكي.

عند فتح هذا البرنامج يجب تشغيله عن طريق الاتصال بحساب المستخدم على Google.

على الجهاز المحمول للمستخدم يرى هذا التطبيق.

بعد ذلك ينتقل المستخدم إلى متجر Play ويقوم بتنزيل اللعبة.

من الضروري توفير وامتلاك عدة مواصفات وإمكانيات في الكمبيوتر بالشكل المناسب والتي تشمل ما يلي: –

تبلغ مساحة التخزين حوالي 30 جيجا بايت.

يجب أن يكون نظام التشغيل Windows 10 على الأقل.

شحن شدات ببجي بالـ ID

يرغب عدد كبير من اللاعبين في إرسال أدوات PUBG والخطوات للقيام بذلك هي كما يلي:

اتصل بالموقع الرسمي للعبة PUBG. مستويات كثافة اللعبة ثم انقر هناك. يتبع ذلك التقاط معرف اللاعب في الحقل المخصص لهذا الغرض. حدد عدد الشدات التي يريد اللاعب تحقيقها. تأكد من تحديد طريقة الدفع الأكثر ملاءمة للاعب لدفع قيمة هذه التذاكر.

يمكنك استخدام بطاقة إعادة شحن Google Play لإعادة شحن عرباتك إذا كنت تلعب PUBG على هاتف Android يجب عليك اتباع الخطوات أدناه للقيام بذلك: