جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسى لرئيسة مجلس الوزراء بقصر قرطاج، حيث اطلع على سير العمل الحكومى، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وكان رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيّد، قد استقبل فى وقت سابق اليوم بقصر قرطاج، جيل كيبال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس التونسى يبحث الوضع العام فى البلاد مع رئيسة المجلس الوزراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.