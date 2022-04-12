الرئيس التونسى يبحث الوضع العام فى البلاد مع رئيسة المجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسى لرئيسة مجلس الوزراء بقصر قرطاج، حيث اطلع على سير العمل الحكومى، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وكان رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيّد، قد استقبل فى وقت سابق اليوم بقصر قرطاج، جيل كيبال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.