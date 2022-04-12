أكثر من 870 ألف أوكرانى عادوا إلى ديارهم منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، قال المتحدث باسم حرس الحدود اندريه ديمتشينكو "فى الوقت الحالى، يعود 25 إلى 30 ألف أوكرانى يوميا إلى بلادهم. وعلى عكس الأيام الأولى عندما كان الأمر يتعلق غالباً برجال، ثمة نساء وأطفال ومسنون أيضا فى الوقت الراهن".

فى أبريل، أوردت وزارة الداخلية عودة 537 ألف أوكرانى إلى ديارهم مستندة بذلك على إحصاء إدارة حرس الحدود الحكومية.

وأضاف المتحدث "يقولون إنهم يرون أن الوضع بات أكثر أمانًا، خصوصا فى المناطق الغربية ولم يعد بإمكانهم البقاء فى الخارج، وهم مستعدون للعودة إلى البلاد والبقاء فيها".

وفرّ أكثر من 4.6 ملايين لاجئ أوكرانى من بلادهم منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير، وفق تعداد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الثلاثاء.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل أوكرانيا بنحو 7.1 ملايين، بحسب آخر تعداد صادر عن المنظمة فى 5 إبريل الجارى.