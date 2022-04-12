وزير الداخلية اللبنانى يؤكد التزام بلاده بمنع أى أذى بحق دول الخليج

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الداخلية والبلديات اللبنانى القاضى بسام مولوى، التزام بلاده بمنع أى أذى لفظى أو عملى بحق دول الخليج، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة ينطلق من قناعتها وإيمانها بالدولة اللبنانية ويهدف لاستقرار لبنان والدول العربية باعتبار أن الأمن العربى هو أمن مشترك.





جاء ذلك فى تصريح للوزير عقب لقاءه بسفير المملكة العربية السعودية بلبنان وليد البخارى فى مقر إقامته باليرزة. وشدد "مولوى" على التزام لبنان واللبنانيين بضميرهم ومصلحة بلدهم وعروبتهم وأمن وأمان مجتمعات أشقائهم وأمن السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجى. وأشار وزير الداخلية اللبنانى إلى الحرص على إجراء الانتخابات بكل حرية وديمقراطية، معتبرا أنه لا خوف على الحرية والديمقراطية فى لبنان طالما أن اللبنانى يريد بناء دولته.

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