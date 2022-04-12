الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 765 ألف شخص إلى روسيا من دونباس

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسى، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، إجلاء أكثر من 25 ألف من السكان المدنيين فى أوكرانيا وجمهوريتى دونباس خلال يوم واحد، ليبلغ إجمالى من تم إجلاؤهم أكثر من 765 ألف شخص.





وقال ميزينتسيف، فى إحاطة إعلامية نقلتا وكالة سبوتنيك الروسية، إنه "على الرغم من الصعوبات والعوائق التى تضعها كييف، قامت القوات المسلحة الروسية خلال اليوم الماضى، وبدون مشاركة السلطات الأوكرانية، بإجلاء 25 ألفا و560 شخصا بينهم 3482 طفلا إلى روسيا من دونيتسك ولوهانسك والأماكن الخطرة فى أوكرانيا". وأكد أن إجمالى من تم إجلاؤهم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة بلغ 756 ألفا و779 شخصا، بينهم 144 ألفا و105 أطفال".

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