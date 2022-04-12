الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت 6 مواقع للجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن وحدات المدفعية الروسية استهدفت 6 مواقع للجيش الأوكرانى وقتلت أكثر من 120 جنديا، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وقال كوناشينكوف، فى إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: "استهدفت وحدات المدفعية الروسية 6 مواقع لوحدات اللواء 24 الأوكرانى فى بلدة بوباسنا الواقعة فى دونيتسك. وقتل نتيجة الضربات أكثر من 120 جنديا وتم تدمير 11 مدرعة و14 سيارة عسكرية". وأضاف: "دمرت القوات الجوية الروسية 38 موقعا عسكريا أوكرانيا من بينها: مستودع ذخيرة فى توشكوفكا فى ضواحى لوغانسك، و8 مناطق لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية فى بلدات جلازونوفكا وبياتيغورسك وبريشيب فى ضواحى خاركوف". وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوى الروسية طائرتين مسيرتين فوق بلدتى أوتشاكوف ونيكولاييف".

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