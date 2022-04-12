نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنُا” الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي
نتائج القبول الموازي بالعراق، أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية بإتاحة نتائج القبول الموازي بالعراق لكافة الطلاب الذي قدموا امتحاناتها خلال الفترة الماضية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة على شبكة العنكبوتية، خاصة وأن باقي من الزمن قليل ويتعرف الطلاب على الجامعات العراقية المتاحة أمامهم بناء على درجاتهم في امتحانات القبول ومعدل الحد الأدنى لتلك الجامعات، والذي نتطرق إليه من خلال السطور التالية.
الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق
يتم الاستعلام عن درجات الطلاب أما من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت، أو من خلال موقع نتائجنا وهو خاص بإعلان نتائج الطلاب في كافة المراحل الدراسية بدولة العراق، كما أنه معتمد رسميا من قبل الوزارة، وتأتي خطوات الاستعلام عن النتائج من خلال موقع الوزارة فيما يلي:
- في البداية على الطالب زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت.
- من قسم نتائج الطلاب يتم اختيار نتائج القبول الموازي 2022.
- يتم إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب في مكانه المحدد له.
- الضغط على كلمة عرض النتيجة.
- تظهر مباشرة ملف بي دي اف به كافة درجات الطلاب في تلك المرحلة.
وقد تم تحديد معدلات القبول بالجامعات العراقية، والتي على الطالب اجتيازها حتى يستطيع الالتحاق بالكلية المرغوب بها، فعلى سبيل المثال يبلغ معدل قبول الالتحاق بكلية طب المستنصرية 98.50 %، كلية طب النهرين 98.67 %، كلية طب الكوفة 98.33%، أما باقي معدلات القبول الخاصة بجميع التخصصات للجامعات متاحة على موقع الوزارة الرسمي.
شروط القبول الموازي بالعراق 2022
وضعت الوزارة عدد من الشروط والضوابط التي على الطالب تحقيقها، والتي تختلف باختلاف التخصص الراغب الطالب في الالتحاق به، وقد تم طرح تلك الشروط أمام الطلاب مؤخرا بعد صدور تأكيد من وزارة التربية والتعليم حولها، والتي تمثلت فيما يلي:
- فيما يتعلق بكليات المجموعة الكلية على الطالب أن يحصل على ثلاث درجات كمعدل قبول أو أكثر.
- أما الكليات الهندسية فعلى الطالب أن يحصل على معدل درجات 4 أو أكثر حتى يتم القبول بها.
- أما كليات العلوم فيبلغ الحد الأدنى من معدل الدرجات حتى يتم الالتحاق بها هو خمس درجات أو أكثر.
- وبالنسبة لباقي التخصصات الحد الأدنى لمعدل القبول هو 6 درجات فأكثر حتى يتم الالتحاق بها.
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