نائب رئيس مجلس السيادة يؤكد ضرورة توافق السودانيين من خلال حوار شامل

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو، ضرورة توافق السودانيين من خلال حوار شامل يضم الجميع، بهدف الوصول إلى رؤية موحدة لاستكمال الفترة الانتقالية، وصولا لمرحلة إجراء الانتخابات.





واستقبل نائب رئيس مجلس السيادة، اليوم الثلاثاء، الآلية الثلاثية التى تضم، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، ومبعوث الاتحاد الإفريقى محمد حسن ولد لبات، ومبعوث منظمة الإيجاد إسماعيل أويس. وبحث اللقاء، التطورات التى يشهدها السودان والجهود التى تبذلها الأطراف الثلاثة بشأن تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية. وتلقى دقلو شرحا مفصلا حول جهود الآلية خلال المرحلة الماضية والنتائج التى توصلت إليها.

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