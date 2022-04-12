مصرع فتاتين بانفجار لغم من مخلفات داعش فى ريف دير الزور بسوريا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن لغما أرضيا من مخلفات إرهابيى "داعش" انفجر اليوم أثناء مرور الفتاتين بالقرب من مكان زرع اللغم فى قرية "المريعية" ما أدى إلى مقتلهما على الفور.
من جهة ثانية، أفادت الوكالة السورية بانفجار عبوة مفخخة زرعها مجهولون بسيارة خاصة فى مدينة "قطنا" بريف دمشق الجنوبى الغربى، ما أدى إلى احتراقها وأضرار بالمكان.
ونقلت الوكالة عن مصدر فى قيادة شرطة ريف دمشق قوله إن "عبوة مفخخة انفجرت بسيارة خاصة من نوع (دايو) كانت مركونة بالقرب من مبنى المالية بمدينة قطنا بالريف الجنوبى الغربى ما تسبب باحتراق السيارة وأضرار بسيطة بالمكان".
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