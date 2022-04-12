البرهان يؤكد ضرورة الاهتمام بتطوير المنتخبات الرياضية بالسودان

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة الاهتمام بتطوير المنتخبات الوطنية الرياضية التى تحمل لواء السودان وتمثله فى المنافسات الخارجية.





جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الثلاثاء وفد اتحاد كرة القدم السودانى، برئاسة معتصم جعفر، رئيس الاتحاد ونوابه. واستعرض البرهان مجمل القضايا التى تقف عائقا أمام تطور قطاع كرة القدم فى السودان، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالبنية الأساسية لممارسة كرة القدم، وفق الاشتراطات والمواصفات المعتمدة من قبل الاتحاديين الدولى والإفريقى. وقال رئيس الاتحاد السودانى لكرة القدم- فى تصريح صحفى- إن اللقاء أكد ضرورة الاهتمام بالمنتخبات الوطنية وتطويرها على كافة المستويات، متطرقا لجهود استكمال منشآت المدينة الرياضية بالسودان.

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