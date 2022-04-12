ماكرون: لوبان تريد الخروج من الاتحاد الأوروبى

وفى كلمته بمدينة مولوز شرقى فرنسا، أشار ماكرون إلى حقيقة أن لوبان قالت إنها تريد الامتناع عن دفع رسوم الاتحاد الأوروبى، وتغيير بعض جوانب العلاقة الفرنسية مع الاتحاد الأوروبى.
وقال ماكرون: "هناك البعض من حاولوا ذلك، وواجهوا مشاكل"، مضيفاً أن "هذا يعنى أنها تريد الخروج، لكنها لا تعتقد أن لديها الثقة لقول ذلك".
وأضاف ماكرون: "لقد وضعت فى برنامجها أنها تريد إنشاء تحالف للدول القومية". وأشار إلى علاقاته الخاصة بأوروبا بالإضافة إلى الآثار الإيجابية التى يتركها الاتحاد الأوروبى على شعوب فرنسا.
وقال "أنا أؤمن بأوروبا. لقد قمنا بتغييرها فى السنوات الخمس الماضية وقمنا بأشياء كأوروبيين غيرت حياة مواطنينا"، مستشهدًا بالجهود على مستوى الكتلة لتأمين الحصول على لقاحات فيروس كورونا أو حملة التمويل الذى تغذيه الديون لمساعدة البلدان على التعامل مع آثار الوباء.
ومن المقرر أن يخوض ماكرون ولوبان جولة الإعادة الرئاسية فى 24 أبريل الجارى، ويتصدر ماكرون بفارق ضئيل.
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