محافظ قنا: المحافظة تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن المحافظة تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة من خلال إمدادها بالأجهزة والمعدات الحديثة لإنجاز أعمال النظافة بأسرع وقت.





جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ اليوم الثلاثاء، فى حفل الإفطار الجماعى لـ 100 عامل نظافة، والذى أقامته جمعية "أنا مصرى" بقاعة نادى قنا الاجتماعى بالتعاون مع الجمعية النسائية بالحاجر، وذلك بحضور النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية "أنا مصرى".

وأعرب محافظ قنا - حسب بيان - عن سعادته بتواجده بين عمال النظافة مُهنئاً أياهم بشهر رمضان الكريم، لافتا إلى أن تناوله وجبة الإفطار معهم، إيمانا وتقديراً بدورهم العظيم وتحفيزهم ، فى الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة.

وطالب "الداودى" عمال النظافة ببذل المزيد من الجهد والإخلاص فى العمل والاهتمام بالمعدات وسيارات النظافة والصحة العامة من أجل الوصول إلى مستوى متميز من النظافة، مثمناً الدور الهام الذى يقوم به عمال النظافة فى خدمة المجتمع المحلي، وإظهار المدينة بالشكل اللائق، والحفاظ على البيئة والصحة العامة.