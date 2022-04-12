نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تسوير الاراضي البيضاء 1443 وميعاد دفع الرسوم وفقًا للشؤون البلدية بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من شروط تسوير الأراضي البيضاء 1443 وهي الأراضي الخاصة بالمواطنين، والتي يتم استعمالها بهدف السكن فقط لاغير، فلا يمكن استخدامها بغرض استثماري وفق مُخططات الوزارة، حيث أن تلك الأراضي تتواجد في مناطق العمران المشغولة بالسكان، لهذا تم إصدار مبادرة التسوير ضمن تطوير مناطق الدولة السعودية.

ما هي شروط تسوير الأراضي البيضاء 1443

توجد مجموعة من اشتراطات تسوير الأراضي البيضاء ١٤٤٣ قامت بإعلانها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية وذلك بالمُشاركة مع الهيئة العامة للعقارات، حتى يتم التمكن من تسوير الأراضي البيضاء، وهي كالآتي:

لابد أن تكون الأراضي المراد تسويرها تخلو من أي أعمال إنشائية عليها.

يتطلب تواجد تلك الأراضي ضمن النطاق العمراني التي حدده الوزارة.

إذا كانت الأرض متواجدة في مكان آخر بعيد عن النطاق العمراني فلابد من إعادة التقييم مرة أخرى.

يجب أن تكون هذه الأراضي التي تم تحديدها خاصة فقط بالسكن وليست للعقارات التجارية.

يفضل وجود الأرض ضمن فئات ومناطق الداخلة في المرحلة.

في سعيها لزيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، اطلقت المرحلة الثانية من برنامج الأراضي البيضاء.

سارع بتسجيل أرضك عبرhttps://t.co/Lne0pXc7Mf#نطورها_لنسكنها pic.twitter.com/dD3e68t2Gf — الأراضي البيضاء (@Lands_sa) في سعيها لزيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، اطلقت المرحلة الثانية من برنامج الأراضي البيضاء.

سارع بتسجيل أرضك عبرhttps://t.co/Lne0pXc7Mf#نطورها_لنسكنها pic.twitter.com/dD3e68t2Gf — الأراضي البيضاء (@Lands_sa) April 1, 2022

كم تتكلف الأراضي البيضاء ١٤٤٣

حددت الهيئة العامة للعقارات سعر الأراضي البيضاء وفق مساحتها، وذلك كالآتي:

حيث تصل قيمة المتر الواحد في الأراضي البيضاء إلى مائة ريال سعودي، هذا وقد تختلف الرسوم من أرض لأخرى فلو كان هناك مساحة أرض تبلغ ألف متر وكان سعر المتر الواحد مائة ريال سعودي فقط، فسوف تصل تكلفة الارض بشكل كامل حوالي مائة ألف ريال سعودي.

ميعاد دفع رسوم الاراضي البيضاء ١٤٤٣

كشفت الهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية عن المواعيد الرسمية أمام المواطنين الراغبين في دفع رسوم الاراضي البيضاء منذ عام ١٤٤١، والتي تصل مهلتها إلى عامين في مناطق مختلفة في المملكة، وذلك كالآتي: