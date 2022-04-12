كيفية اخراج الزكاة الكترونيا فى السعودية وأرقام الجمعيات التي تستقبل الزكاة فى رمضان 1443 بعد اطلاق الهيئة العامة للزكاة والدخل فى المملكة تطبيق زكاتي لدفع زكاة الفطر بشكل الكتروني وتسابق الجميع فى اخراج الزكاة ولكن يجهلون أماكن الفقراء والمحتاجين بوعد التطور والتحول فى التعاملات فى كافة القطاعات بالسعودية وأصبحت كل الخدمات تقدم بشكل الكتروني فجاء الدور على دفع زكاة الفطر الكترونيا عن طريق تطبيق زكاتي وضمان وصول الزكاة الى مستحقيها عن طريق توزيع الأموال الى الضمان الاجتماعي الذى يمتلك قاعدة بيانات كبيرة للفقراء والمحتاجين فى المملكة وتوجيه تلك الأموال الى اماكنها الصحيحة وضمان وصول زكاة الفطر الى الفقراء.

طريقة دفع زكاة الفطر الكترونيا فى المملكة

تحميل تطبيق زكاتي على الجوال لأجهزة الاندرويد وجوالات الايفون.

وبعد ذلك يتم تثبيت تطبيق زكاتي على الجوال وفتح التطبيق.

ثم النقر على خيار التسجيل فى تطبيق زكاتي.

أيضا يجب ادخال البيانات الشخصية المطلوبة فى التسجيل فى زكاتي.

وكذلك يجب ادخال خيار دفع الزكاة الكترونياً.

ثم يتم تحديد قيمة المبلغ المراد إخراجه للزكاة ويجب ان يكون بالريال السعودي.

أيضا يجب الاطلاع على الشروط والاحكام والموافقة عليها.

وأخيرا الضغط على خيار تأكيد الدفع للانتهاء من طريقة اخراج الزكاة الكترونياً.

كيفية حساب الزكاة الكترونيا فى السعودية

الدخول الى رابط موقع زكاتي الرسمي.

ثم النقر على خيار الخدمات الالكترونية.

وبعد ذلك خدمة احسب زكاتك.

أيضا يجب ادخال البيانات ومعلومات المطلوبة فى اسحب زكاتك مثل الزكاة المستحقة والوعاء الزكوي.

وأخيرا النقر على خيار متابعة لعرض قيمة الزكاة المستحقة على المستعلم على طريقة حساب الزكاة الكترونيا.

ارقام وأسماء الجمعيات الخيرية التي تستقبل زكاة الفطر فى السعودية 1443

أولا جمعية عمر بن الخطاب الخيرية ( 920016670).

ثم جمعية البر الاهلية ( 92000676).

أيضا جمعية نماء الأهلية ( 0508640000).

كذلك جمعية البر الخيرية ( 920005757).

ثم جمعية انسان لكفالة اليتيم ( 920000676).

رقم جمعية نفع الخيرية ( 0536036088).

أيضا جمعية خيركم لحفظ القرآن الكريم ( 920014470).

كم تكون زكاة الفطر فى السعودية 1443

اكدت الهيئة العامة للزكاة فى السعودية ان قيمة زكاة الفطر فى المملكة للعام 1443 ستكون 25 ريال سعودي للفرد وذلك يعادل صاع من قوت البلد حوالى ثلاثة كيلو رام من الأرز او الشعير او الزبيب والتمر ويجب ان تصل الزكاة الى المستحقين لها قبل صلاة العيد ويجوز دفع زكاة الفطر الكترونيا.