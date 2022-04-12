التسجيل في منصة إحسان كمحتاج 2022 من أبرز ما يبحث عنه الكثيرين هذه الأيام فقد وضعت الحكومة السعودية عدد من الشروط والمعايير للتسجيل في المنصة. ومنصة إحسان الخيرية أحد المنصات الحكومية والتي تهدف لاستغلال الذكاء الاصطناعي في العمل التنموي الخيري. وتضم المنصة لجنة من 11 جهة رسمية من بينهم البنك المركزي السعودي، ورئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ووزرات المالية والصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية.

شروط التسجيل في منصة إحسان كمحتاج 2022

وضعت الحكومة السعودية مجموعة من المعايير والشروط للتسجيل في المنصة على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم لمنصة إحسان مقيم إقامة دائمة في السعودية.

أن يمتلك رقم جوال سعودي.

وجود بريد إلكتروني مفعل للتسجيل في المنصة.

كيفية التسجيل في منصة إحسان كمحتاج 2022

لابد من اتباع الخطوات الآتية للتسجيل كمستفيد من منصة إحسان على النحو الآتي:

الولوج إلى رابط منصة إحسان.

اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني لك.

اكتب رقم الجوال ثم رمز التحقق المرئي والنقر على إنشاء حساب جديد

ثم اكتب الرقم المُرسل لجوالك من أجل تفعيل الحساب.

تسجيل الدخول في منصة إحسان الخيرية

من أجل تسجيل الدخول إلى منصة إحسان الخيرية اتبع الآتي:

الدخول مباشرة إلى رابط منصة إحسان .

ثم النقر على تسجيل الدخول ودون رقم الجوال ثم أكد أنك لست روبوت.

ثم النقر على أيقونة رمز التحقق وأدخل الرمز للتحقق وتابع لواجهة الحساب.

خطوات التبرع في منصة إحسان 1443

قم بالدخول لمنصة إحسان.

والنقر على تبرع الآن ثم سوف يتم عرض كل الخيارات المتوفرة للتبرع اختر واجهة التبرع المرغوب فيها.

النقر على تبرع الآن أسفل المشروع المُختار من ثم تسجيل الدخول وإدخال بيانات الدفع وتشمل الاسم المكتوب ببطاقة الهوية. ورقم الهوية الوطنية ورمز الأمان وتاريخ الانتهاء.

النقر بعد ذلك على إتمام التبرع وسوف يتم إرسال رسالة لتأكيد عملية التبرع.

التبرع في منصة إحسان عبر الهاتف

يمكن إرسال رسالة نصية على رقم 5005 بالخطوات الآتية: