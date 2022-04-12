نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل سيتم تقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa شوال 1443 مايو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل سيتم تقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa قبل عيد الفطر المبارك، وذلك بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان المُسبق عن موعد نزول راتب الضمان في أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو اليوم التي ستقوم فيه الوزارة بإيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1443، ويأتي تاريخ صرف الراتب هذا الشهر متزامن مع الأول من شهر شوال، وهو الموافق يوم 2 مايو 2022، وفور الإعلان عن هذا الموعد بدأت المطالبات من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي بتقديم الموعد ليكون في أواخر شهر رمضان.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وإمكانية تقديم موعد نزول إيداع الرواتب

لذلك تساءل الكثير من المستفيدين والمستحقين لراتب الضمان الاجتماعي، هل يتم تقديم موعد صرف راتب الضمان ليتم صرفه بنهاية شهر رمضان، وقبل إجازة عيد الفطر المبارك، ومتوقع أن تستجيب الوزارة لتلك المناشدات كما حدث في العام الماضي، وذلك نظراً للواضع الراهن الذي تأثرت به الأحوال المادية سلبا، وذلك لقطاعات وفئات عديدة من المجتمع السعودي بسبب ارتفاع الأسعار لمعظم السلع الأساسية.

الضمان الاجتماعي وخدماته الإلكترونية

وتجدر الإشارة إلى أن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي الجديد كان محدد سلفا يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022، ولكن هذا الموعد لم يجد ترحيب من قبل مستحقي معاشات الضمان الاجتماعي، ويأمل المستفيدين بتقديم موعد نزول راتب الضمان، ويمكن زيارة رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتعرف على مزيد من المعلومات، وكذلك زيارة رابط التعرف على بيانات مستفيدي الضمان، ومن الجدير بالذكر أن راتب معاش الضمان الاجتماعي، وهو عبارة عن مبلغ يتم صرفه بصفة دورية شهرياً، أما عن مصدر تمويل معاش الضمان فهو من صندوق أموال الزكاة، وتقتصر الاستفادة من معاش الضمان على المواطنين المقيمين بالمملكة إقامة دائمة، والذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور وشروط الإقامة والمواطنة

وتجدر الإشارة إلى أن شرط المواطنة لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي يستثنى منه المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي، وكذلك ألأرمله الأجنبية للمواطن سعودي الذي توفي وترك لها أولاد منه، كما يستثنى من شرط المواطنة أبناء الأرملة السعودية الجنسية من زوج أجنبي، أما عن الفئات المستفيدة من برنامج معاش الضمان الاجتماعي فئات عديدة سنوردها لاحقاً بهذا التقرير.

الفئات المستفيدة من راتب الضمان الاجتماعي

الأطفال الأيتام بلا عائل.

المواطنون العاجزون عن الكسب.

من بلغ سن الشيخوخة من الرجال والنساء العاجزين عن العمل “عجز دائم أو مؤقتا أو معاقا”

النساء من الأرامل والمُطلقات بلا عائل.

فئات المواطنين من محدودي الدخل.

لأسرة المهجورة.

الأسرة المعلقة.

أسرة الغائب أو المفقود.

أسرة المدمن على المخدرات.

المرأة بلا عائل و تشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات.

الأسر الغير معولة و تشمل: المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام.

الدخول على الملف الشخصي على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

إضافة المعلومات والبيانات اللازمة حسب حالتك.

سيتم النظر في الاعتراض الذي تقدمت به من خلال لجنة مختصة بنظر الاعتراضات.

بعدها سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك تُخبرك بنتيجة الاعتراض.

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي “التأهيل الشامل” لذوي الإعاقة والأيتام

من المقرر أن يتم صرف راتب التأهيل الشامل لأصحاب الإعاقة والأسر التي تكفُل أيتام يوم الثلاثاء 26 أبريل 2021، الموافق يوم 25 رمضان 1442، وهو ما سيمكن مستفيدي التأهيل الشامل من تدبير متطلباتهم الخاصة بعيد الفطر المبارك.

التقديم الإلكتروني على منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ

الدخول على منصة الضمان الاجتماعي المطور.

الضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد.

إدخال البيانات الشخصية وتشمل (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – رقم هاتفك الجوال)

اختار كلمة مرور مناسبة لك ولا تقل عن 6 أرقام وحروف بالإنجليزية، على أن تبدأ بحرف كابتل ثم حرف اسمول وبعض الأرقام وأحد الرموز.

اضف كلمة المرور مرة أخرى في خانة تأكيد كلمة المرور.

أنقر على إقرار الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تسجيل.

سيصلك رمز التحقق على هاتفك الجوال الذي قمت بإضافته عند التسجيل وذلك لتوثيق هاتفك الجوال.

النقر على أيقونة توثيق.

بعدها يمكنك التسجيل على الضمان الاجتماعي من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو عن طريق منصة النفاذ الوطني الموحد.

ثم استكمل التسجيل تبعاً الفيديو السابق.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية، هذا ومن المتوقع سخاء المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر رمضان هذا العام. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

وبذلك نكون قد قدمنا لكم من خلال هذا التقرير الموعد الرسمي المُقرر الجديد لصرف راتب الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وإمكانية تقديم هذا الموعد، هل سيتم الاستجابة لمناشدات مستحقي راتب الضمان الاجتماعي، وذلك بعد سابقة العام الماضي التي تم فيها تقديم موع إيداع الرواتب الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي قبل عيد الفطر الماضي 1442، كما استعرضنا معكم كافة الفئات المستفيدة من رواتب الضمان الاجتماعي، وكذلك المبالغ التي يتم صرفها وفقاً لعدد أفرد الأسر المستفيدة حسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.