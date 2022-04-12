الضمان الاجتماعي المطور للعزاب شروطه ورابط التسجيل في المنصة sbis.hrsd

الضمان الاجتماعي المطور للعزاب، أكثر ما يبحث عنه المستفيدون من هذا النظام الاجتماعي الجديد، والذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عقب تفعيله الصادر بتاريخ 02 / 04 / 1442 هـ، حيث يستهدف النظام إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد استحقاقاً للدعم، وتحقيق الاستقرار لهم، وكذلك ضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية، لكل من يستحق الدعم، حيث تم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور، بهدف دعم الفئات الأشد احتياجًا، وفق مستهدفات رؤية 2030، إلى جانب فتح الفرص لهم من حيث؛ خدمات التأهيل والتدريب، والدعم النقدي والتوظيف، إلى جانب تحسين مهارات المستحقين، وتحسين القوى العاملة، عقب قيام المستفيدين دخول الضمان الاجتماعي المطور، عبر رابط الضمان الاجتماعي الجديد، والتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، بعد استيفاء شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

التسجيل في الضمان المطور

أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أنه يمكن لغير المتزوجات الحصول على دعم الضمان الاجتماعي، عقب عمل تسجيل الضمان الاجتماعي المطور، من خلال التسجيل عبر رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور، واتباع خطوات التسجيل في الضمان المطور، عقب استيفاء شروط الضمان المطور لغير المتزوجات، أو الضمان الاجتماعي المطور للعزاب، والتي تختلف بدورها عن شروط الضمان المطور للمطلقات، فإذا كانت الفتاة عزباء، فيجب عليها أن تستوفي الشروط التالية بدقة، حتى تتمكن من الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وهي كالتالي:

لابد أن تكون الفتاة العزباء سعودية الجنسية.

ويجب ألا يكون لدى الفتاة أي مصدر للعمل أو للكسب المادي، وبالتالي يجب ألا تكون على رأس أية وظيفة.

وألا يوجد من يعول الفتاة أو يكفلها تمامًا.

ويشترط ألا يكون لدى الفتاة أية ممتلكات أو أملاك ذات قيمة مادية مثل العقارات والأراضي.

وأخيرًا يجب على الفتاة، أن تحضر كل الأوراق اللازمة والتي تثبت أحقيتها بالحصول على الدعم. خاصة ما يتعلق منها بعدم قدرتها على العمل.

هل العمالة المنزلية تؤثر على الضمان الاجتماعي المطور؟

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى تأثير وجود العمالة المنزلية، في الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، حيث أوضحت الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن عدد العمالة إذا زاد عن فردين، فإنه يتسبب في إيقاف صرف الضمان الاجتماعي 1443، منوهه بأن الحد الأقصى للعمالة المنزلية، هي فردين فقط.