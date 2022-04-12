عرض الراجحي سيارة بدون مقدم ولا رسوم ميسرة السداد بأقل قسط حتى 60 شهر

عرض الراجحي سيارة بدون مقدم ولا رسوم إدارية من الوكلاء والمعارض المعتمدين لدى البنك، حيث يقدمون عروض السيارات بدون دفعة أولى ومتاح بتحويل الراتب وبدون تحويل الراتب أيضاً، يأخذ الراجحي العروض الحصرية بما أنه من أفضل البنوك المعتمدة في السعودية، فيما يقدم الخدمات التمويلية التي تشمل التمويل الشخصي والعقاري والسيارة بصورة ميسرة بأفضل سعر، فضلاً عن أنواع بطاقات الائتمان المتوفرة لديه وكل واحدة لها مزايا خاصة منها بطاقات مخصصة للسيدات، بالإضافة إلى برامج الخدمات المصرفية والراجحي المالية الذي يختص بالتداول بالأسهم في البورصة السعودية الذي يعطي فرص لتنمية رأس المال على المدى الطويل والاستفادة من توزيع الاستثمارات في قطاعات متعددة بالسوق السعودي.

عرض الراجحي سيارة بدون مقدم ولا رسوم

يقدم الراجحي أفضل عروض تمويل تأجير السيارات المنتهي بالتملك إذا رغب العميل في ذلك مع إمكانية تقسيط دفعة التملك بأقساط ميسرة حتى 36 شهر مما تقلل هذه الدفعة من قيمة القسط الشهري، فيما يوفر البنك عرض تمويل السيارات بدون تحويل راتب أو بتحويل الراتب وكل عرض يشمل مجموعة من الخصائص المميزة من أجل تسهيل اختيار المركبة على العميل والسداد بدفعات شهرية تصل إلى 5 سنوات، حيث تحدد نسبة الفائدة بناءاً على سعر السيارة والتقييم الائتماني لكل عميل يريد الحصول على سيارة بدون مقدم ولا رسوم من بنك الراجحي يشمل السعوديين والمقيمين والمتقاعدين (رجال ونساء) على حد سواء.

شروط الحصول على سيارة بدون مقدم ولا رسوم بنك الراجحي

تختلف شروط تمويل السيارات بدون تحويل الراتب عن العملاء المحولين رواتبهم على البنك وكذلك أيضاً للمتقاعدين، لكن تكون الشروط العامة لطلب تمويل سيارة بدون كفيل كالتالي:-

لا يقل الراتب عن 2000 ريال سعودي والمتقاعدين لا تقل رواتبهم عن 1.900 ريال.

العمر لا يزيد عن 60 سنة والمتقاعدين حتى 65 سنة.

أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى الجهات حكومي أو خاص (معتمدة لدى المصرف).

توجد دفعة أولى تبدأ من 5% بالنسبة لعملاء بدون تحويل الراتب.

طريقة تقديم طلب قرض سيارة بدون دفعة أولى من بنك الراجحي

من خلال عرض تأجير السيارات موقع بنك الراجحي تعبئة نموذج الطلب ورفع المستندات التي تشمل التالي:-