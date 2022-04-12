سلطات نيويورك: إطلاق النار بمحطة بروكلين ليس إرهابيا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أن حادث إطلاق النار فى محطة قطارات بروكلين ليس إرهابيا حتى الآن، موضحة أن منفذ الحادث رجل أسود وكان يرتدى قناعا ضد الغاز.





وأوضحت سلطات نيويورك فى مؤتمر صحفى بعد حادث إطلاق نار فى محطة قطارات بروكلين، أن منفذ إطلاق النار ما يزال طليقا. وأوضحت سلطات نيويورك أن التحقيقات جارية حول دوافع إطلاق النار فى بروكلين، مشيرة إلى أن إطلاق النار حدث داخل القطار فى محطة بروكلين. وأشارت سلطات نيويورك، إلى وقوع 16 مصابا جراء إطلاق النار فى بروكلين بينهم 10 بالرصاص.

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