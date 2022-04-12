الفاتيكان: البابا فرنسيس يرغب فى المشاركة بمؤتمر الأديان العالمى بكازخستان

جدة - نرمين السيد - وقال مدير دار الصحافة التابعة للكرسى الرسولى ماتيو برونى، نقلا عن وكالة الأنباء الإيطالية "أكى"، إن البابا فرنسيس أعرب خلال محادثة فيديو مع الرئيس الكازاخستانى قاسم جومارت توكاييف عن الرغبة فى المشاركة بمؤتمر الأديان العالمى الذى سينعقد فى شهر سبتمبر المقبل فى العاصمة الكازاخية نور سلطان.
وأشارت "أكى" إلى أن المؤتمر المقبل بين الأديان يتمحور حول موضوع "دور قادة الأديان العالمية والتقليدية فى التنمية الاجتماعية والروحية للبشرية فى مرحلة ما بعد الوباء".
يذكر أن المؤتمر الأول للأديان العالمية والتقليدية عُقد فى أستانا فى عام 2003 وكان على مثال (يوم الصلاة من أجل السلام) فى العالم الذى دعا إليه البابا يوحنا بولس الثانى فى أسيزى فى يناير 2002، من أجل إعادة التأكيد على المساهمة الإيجابية لمختلف التقاليد الدينية فى الحوار والوئام بين الشعوب والأمم بعد التوترات التى أعقبت هجمات الحادى عشر من سبتمبر عام 2001.
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