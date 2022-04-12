الصين تدعو الناتو إلى التوقف عن نشر تصريحات استفزازية ضدها

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لى جيان، إنه يجب على حلف "الناتو" أن يتوقف فورا عن نشر معلومات مضللة وتصريحات استفزازية تستهدف الصين، وأن يتخلى عن نهج المواجهة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وقال "تشاو"، فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، إنه "منذ وقت طويل، وفى تجاهل للحقائق، يقوم الأمين العام للناتو بإصدار تصريحات خاطئة حول سياسة الصين الخارجية، ويثير صخبا بشأن ما يسمى نظرية تهديد الصين". وشدد على أن "الصين غير راضية تماما عن هذا وتعارضه بشدة، وقدمت احتجاجات رسمية إلى الناتو عدة مرات"، موضحا أن "الناتو بصفته أكبر حلف عسكرى فى العالم ونتاجا للحرب الباردة، التزم منذ فترة طويلة بمفهومه الأمنى البالى، وشارك فى معسكر المواجهة على طريقة الحرب الباردة القديمة، وأصبح أداة لدول معينة تسعى إلى الهيمنة". وأضاف: "الناتو يدعى دائما أنه منظمة دفاعية، لكنه فى حقيقة الأمر يخلق المواجهات والاضطرابات بشكل مستمر"، مشيرا إلى أن "الحلف يطلب من الدول الأخرى الالتزام بالأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، ومع ذلك يشن حروبا وعمليات قصف عشوائى ضد دول ذات سيادة، ما يسفر عن قتل وتشريد مدنيين أبرياء".

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