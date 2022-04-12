السعودية تدعم القطاع الصحى فى اليمن

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تعاون مشترك بين البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن، وهيئة الهلال الأحمر السعودى فى مدينة الرياض، بهدف بناء ورفع مستوى الخدمات المقدمة فى القطاع الصحى فى اليمن، وتوحيد الجهود السعودية فى هذا المجال، بما يسهم فى تحقيق التنمية والإعمار فى اليمن، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودى جلال العويسى، قوله إن الهيئة تسعى من خلال التعاون مع البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن لبناء ورفع مستوى الخدمات المقدمة فى القطاع الصحى باليمن، والإسهام فى تنفيذ عدد من البرامج التنموية فى القطاع ذاته، ضمن جهودها الإغاثية والإنسانية الدولية التى تكون الأولوية فيها موجهة إلى البلدان العربية.
من جهته، أكد المشرف العام على البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن أولى ثمرات هذا التعاون تخصيص وتقديم 30 سيارة إسعاف وعربات استجابة عاجلة؛ دعما لقدرات المستشفيات والمراكز الطبية فى عدد من المحافظات اليمنية.
وتتضمن مذكرة التعاون المشترك عددا من أوجه التعاون من بينها المساهمة فى تنفيذ برامج تنموية فى المجال الصحى لدى اليمن، وتقديم الدعم الفنى والاستشارى فى مجال الحملات الصحية والخدمات الطبية الطارئة من خلال التوعية بالأمراض، والإسعافات الأولية، والبرامج الوقائية، وحملات التطعيم.
وتأتى مذكرة التعاون المشترك لتقديم الدعم الفنى والاستشارى فى مجال إعادة تأهيل وتشغيل المراكز الصحية والمستشفيات فى المحافظات اليمنية، وتأهيل القدرات اليمنية المختصة فى مجال الصحة من خلال توعية وتأهيل أفراد المجتمع بالبرامج الإسعافية المجتمعية، والبرامج الطبية التخصصية.
وتسهم مذكرة التعاون المشترك كذلك فى مواءمة برامج التحول الصحى المعتمدة فى المملكة لدى اليمن، وتوفير الدعم الطبى لليمن من خلال تقديم الأجهزة والمنتجات الطبية المتوفرة، والمساهمة فى تحسين الاستدامة المالية للمشاريع المنفذة من قبل المملكة فى اليمن لتشغيل المراكز الصحية والمستشفيات.
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