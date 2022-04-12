جونسون يعتذر عن حفلات الحجر الصحى ويدفع الغرامة

جدة - نرمين السيد - وأعلن "جونسون" دفع الغرامة التى قررتها السلطات ضده دون الاعتراض عليها، بحسب مصدر فى "داونينج ستريت" لصحيفة "تليجراف" البريطانية. ورفض جونسون دعوات الاستقالة من منصبه على خلفية أزمة إقامة حفلات خلال فترة الحجر الصحى. وكشف مكتب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ووزير ماليته ريشى سوناك، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تغريمهما لخرق قواعد الإغلاق الصارمة التى تفرضها بريطانيا بسبب فيروس كورونا. كانت الشرطة تحقق فى 12 تجمعًا فى مكتب جونسون فى داونينج ستريت ومكتب مجلس الوزراء بعد أن وجد تحقيق داخلى دامغ أن موظفيه استمتعوا بحفلات مليئة بالكحول لم يُسمح بها وحضر "جونسون" بعضها.

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