تونس: الحكومة وضعت برنامجا لاستعادة النمو واستقرار التوازنات المالية

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسى - خلال لقائه اليوم الثلاثاء بوفد من البرلمان الأوروبى بحضور سفير الاتحاد الأوروبى بتونس - إنه تم الشروع فى وضع رؤية استراتيجية لتونس 2035 ومخططا للتنمية 2023- 2025، سيركز على جملة من التوجهات الكبرى والأولويات والمجالات، من بينها قتصاد المعرفة والتنمية البشرية والإدماج الاجتماعى وتعزيز المبادرات الخاصة والاقتصاد الأخضر وغيرها.
وأشار إلى أن هذه المجالات يمكن أن توفر أرضية ملائمة لبرامج التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى ومؤسساته، مثمنا ما سجله التعاون بين الجانبين من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وهو تطور يؤكد المكانة المتقدمة للاتحاد الأوروبى كشريك إستراتيجى لتونس.
وشهد اللقاء مناقشة أفق التعاون بين الجانبين والعمل على خلق مجالات جديدة فى المستقبل، فيما تم عرض التحديات التحديات والصعوبات التى يواجهها الاقتصاد الوطنى التونسى خلال السنوات الأخيرة.
من جانبهم، أكد البرلمانيون الأوروبيون أن هذه الزيارة تأتى فى إطار الحوار المتواصل بين الجانبين والإطلاع على الأوضاع القائمة وما تتطلبه من تعزيز للتعاون على جميع المستويات، وأن لديهم الحرص على أن تظل تونس شريكا استراتيجيا وفاعلا فى الفضاء الأورومتوسطى والاستعداد للمساهمة فى توفير الدعم الضرورى لتحقيق انتقال ديمقراطى واقتصادى مستدام وناجح.
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