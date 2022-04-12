حصريا موعد نزول بيس 2022 موبايل وكيفية تثبيت إي فوتبول بيس 2022 موبايل

موعد نزول بيس 2022 موبايل ، عشاق لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل ينتظرون التحديث الجديد والمنتظر. لتغيير شكل اللعبة بالكامل كما تتنافس PES 2022 موبايل مع لعبة فيفا موبايل. حيث منافسات شرسة لكل إصدارات اللعبتين على مر تاريخهم. ولكن تشتهر لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد. بسهولة الاستخدام مع جرافيك عالي الجودة. عكس لعبة فيفا التي تتمتع بواقعية أكبر ولكن يواجه محبي اللعبة مشاكل في التشغيل حيث أن اللعبة يتم لعبها بطريقة صعبة. واليوم ومن خلال الفقرات التالية عبر موقعكم المفضل (ثقفني) سوف نستعرض لكم أهم الموعد الرسمي لإصدار النسخة الجديدة من eFootball PES 2022 mobile. كما سنعرض كيفية التثبيت الرسمية المعتمدة من شركة كونامي.

موعد نزول بيس 2022 موبايل من كونامي

تم تأجيل تحديث بيس 2022 موبايل منذ أكتوبر الماضي 2021. وهو الموعد الرسمي لنزول اللعبة كل عام كما أضافت كونامي عدة هدايا قيمة منها 100 كوينز مجانية لكل حساب داخل اللعبة. كما أضافت 400 ألف من الـ GP. كتعويض لما حدث من تغييرات في توقيت تنزيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل. ولم تعلن حتى الآن كونامي عن موعد نزول بيس 2022 موبايل. ولكن لمحت للتوقيت عبر موقعها الرسمي وهو توقيت الربيع الحالي في هذه الفترة المقبلة. ومن جانبنا نحن دائما نقوم بتسريب أخبار عن لعبة إي فتبول بيس 2022 للاندرويد والايفون. ونحن نتوقع نزول اللعبة في يوم 28 أبريل. وذلك بالدليل في الصورة أخر الفقرة التالية. ولمعرفة الموعد الرسمي تابع معي الخطوات التالية.

أولا يجب الدخول على الإصدار الحالي 2021 .

ثم الضغط على عربة التسوق في اللعبة.

أختر أيقونة النقاط.

ثم أختر اللاعبين الذين يتم شراؤهم بالكوينز المخصصة للعبة.

سوف نجد أن انتهاء صلاحية اللاعبين يوم 28 أبريل. والذي سيتوافق أيضا مع شهور الربيع. وبذلك ستكون eFootball PES 2022 mobile يوم 28 أبريل متاحة للجوالات.

كيفية تثبيت لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد

عادة كونامي تقوم بتنزيل اللعبة على منصات أمنة ورسمية. وسوف يتم الحصول على إي فوتبول بيس 2022 موبايل عن طريق جوجل بلاي للاندرويد من خلال السطور التالية.

يجب أولا فتح اللعبة في وقت موعد نزول بيس 2022 موبايل الرسمي الزي قمنا بعرضه.

الرسمي الزي قمنا بعرضه. سوف يتم فتح نافذه منبثقة ويجب النقر على أستمرار.

بعد ذلك سيتم التحويل تلقائيا لجوجل بلاي.

ثم ننتظر بضع لحظات حتى تمام التحديث.

والآن عزيزي مستخدم اللعبة لقد عرضنا لك موعد نزول بيس 2022 موبايل الرسمي بالصور. كما عرضنا لكم كيفية تثبيت بيس 2022 موبايل من المنصات الرسمية. نتمنى لكم منافسة ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.