طريقة الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي لشهر رمضان وأهم الشروط 1443

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مساعدة مالية من الديوان الملكي لشهر رمضان وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على تلك المساعدة لتلبيه احتياجاتهم خلال هذا الشهر الكريم الديوان الملكي السعودي عباره عن حلقه وصل بين ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وبين الحكومة ومؤسساتها بمعنى يعتبر المكتب التنفيذي الرئيسي لخادم الحرمين داخل المملكة ويقوم الديوان الملكي بتقديم المساعدات بكافة أشكالها لكل المواطنين على أراضي المملكة من حين إلى اخر حيث يعمل على تقديم الأراضي المجانية لمن هم لا يملكون ماوي أو منزل خاص بهم الإضافة إلى ذلك يقدم لهم بعض المساعدات المالية والقيام بتسديد القروض عن المواطنين الغير قادرين من جانب اخر اعلن الديوان الملكي عن توافر عدد كبير من المساعدات المالية الخاصة في شهر رمضان الكريم حتى يتمكن المواطنين من شراء كل المستلزمات والسلع التي يجتاحونها خلال هذا الشهر المبارك.

كيفية الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي لشهر رمضان

على المواطن الذي يرغب في الحصول على مساعده ماليه من الديوان الملكي ينبغي عليه اتباع بعض الخطوات السهلة وهي:

يجب الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للديوان الملكي من خلال الرابط.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الحساب من خلال أدخال جميع البيانات التي يطلبها الموقع منها:

كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم يتم التوصل إلى الخدمات بالنقر على خانة المخصصة له” إرسال”.

ثم الانتظار حتى يتم إرسال رسالة الرد خلال عدة أيام قليلة.

شروط الحصول على المساعدة مالية من الديوان الملكي

حدد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي وجاءت كالاتي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أب وأم. وأن يكون مقيم اقامة دائمة على أراضي المملكة. أن يكون مسجل اسم المتقدم من ضمن مستفيدي منح الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة عبر وزارة الموارد البشرية.

طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي

أتاح الديوان الملكي السعودي الموقع الإلكتروني الخاص به والذي من خلاله يتمكن المواطن من الاتصال به سواء داخل وخارج المملكة عن طريق الاتصال بالأرقام التالية: