كيف اقدم على ديوان المظالم بالسعودية وشروط قبول الطلب

جدير بالذكر أن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية أتاح خدمة التقديم الإلكتروني ومن ذا الحين وكثرة التساؤلات عن كيف اقدم على ديوان المظالم، وقد تم التصريح عن أن العديد من الخدمات التي تم طرحها للتسهيل على المواطنين السعوديين أن يقدموا الشكاوى ورفع الدعاوى، ويمكن أن يستفيد من تلك الخدمة أيضًا جميع المحامين الذين يرغبون في طرح طلب للعمل ضمن فريق ديوان المظالم.

كيف اقدم على ديوان المظالم

أفصح ديوان المظالم كامن داخل المملكة العربية السعودية عن طرح خطوات بسيطة وسهلة عبر المنصة الإلكترونية تعرفك كيف اقدم على ديوان المظالم، وهي كما يلي:

اذهب نحو المنصة الإلكترونية الخاصة لديوان المظالم.

اختر نظام معين الإلكتروني.

انقر فوق خيار “صندوق الخدمات القضائية”.

اكتب رقم المُعرف وكلمة السر.

سجل رمز التحقق الذي تم إرساله على هاتفك المحمول في الحقل المخصص له.

انقر فوق “الاختيار”.

حدد التقديم لمطالبة، ومن بعدها اضغط البدء بالخدمة.

انقر فوق زر الموافقة على جميع الأحكام والشروط.

اختر نوع الطلب والدعوى، ثم حدد المحكمة الإدارية التي تم بها تقديم الطلب.

انقر التالي.

سجل بينات المدعى عليه.

ادخل موضوع الدعوة، وبعدها انقر فوق التالية.

سجل طلبات الدعوى وانقر التالي.

اكتب تصديق الدعوة وانقر فوق التالي.

سجل جميع البيانات الأخرى المطلوبة.

سجل الدعوى القضائية التابعة لها.

اختر تصنيف الدعوة من التصنيفات المطروحة، بعدها انقر التالي.

اكتب أرقام الاتصال بعناية.

تأكد من تكملة باقي البيانات ومن بعدها انقر فوق أيقونة “إنهاء”.

قم بحفظ رقم الطلب الإلكتروني لكي يتم تسجيل الطلب.

شروط قبول الطلب بديوان المظالم

قد تم طرح شروط من قبل ديوان المظالم لكي يتم قبول الدعوى المقدمة ويمكن حصر تلك الشروط في النقاط التالية: