شروط قرض شخصي للعاطلين بنك التسليف 1443 نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية برامج التمويل الاجتماعي التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يتيح الحصول على قرض شخصي للعاطلين من خلال بنك التسليف السعودي، ومنتجات التمويل الاجتماعي تمنح تمويل ميسر للفئات ذات الدخل المنخفض لمواجهة الأعباء عن طريق منتجات للأفراد والأسرة.

قرض شخصي للعاطلين بنك التسليف

يقدم بنك التسليف السعودي قرض شخصي للعاطلين بالسعودية الذي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما يقدم البنك هذا القرض لمن ليس لهم دخل ثابت ويسمي قرض نفاذ للعاطلين، حيث يقوم نفاذ بتوفير وخلق فرصة عمل لمحدودي الدخل، ويقدم هذا القرض من التمويل النقدي حيث لا يتعدى 60 ألف ريال سعودي، ويقدم من ناحية أخرى كتمويل عيني بينما لا تزيد قيمة التمويل عن 150 ألف ريال.

بنك التنمية الاجتماعية قرض العاطل

وضع بنك التنمية الاجتماعية رابط نفاذ التمويل النقدي، والذي يهدف إلى المواطنين الذين لديهم القدرة على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية، وكذلك لمن يعمل ويريد زيادة دخله من خلال الحصول على تمويل ميسر والذي يسمى قرض العمل الحر، حيث يتم التقديم بشكل إلكتروني عبر المنصة الوطنية الموحدة من الرابط السابق بعد قراءة الشروط وكيفية التقديم للحصول على منتج تمويل العمل الحر.

شروط تمويل نفاذ للعاطلين

ذكر الموقع متطلبات التقديم في منتجات الأفراد والتي منها الحصول على قرض شخصي للعاطلين بنك التسليف وهي:

التقديم على المنتج مقتصر على من يحمل الجنسية السعودية.

عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام.

الدخل الشهري للمتقدم للتمويل لا يزيد عن 14 ألف ريال.

كما يشترط ألا يكون مدينا بتمويل آخر لدى البنك.

مدة التمويل لا تتجاوز 40 شهرا.

كما لابد من تقديم ضمان مقابل التمويل.

ويشترط تحديد العميل نشاط العمل الحر وتقديم إثبات للعمل المراد مزاولته.

نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

يمكنكم التواصل مع البنك من خلال الرقم المجاني، وعن كيفية التقديم على قروض بنك التنمية الاجتماعية وضحته المنصة الوطنية الموحدة والذي يتم بالخطوات التالية:

الدخول على رابط التمويل النقدي بنك التنمية الاجتماعية.

قم بالضغط على التقديم الإلكتروني.

يحولك إلى صفحة أخرى، تقوم بتسجيل الدخول.

ثم من القائمة اختر إضافة طلب جديد.

ثم الحصول على تمويل جديد.

وتضغط على تقديم، ثم تختار منتج التمويل الحر.

اتبع كافة الخطوات وتعبئة البيانات مع الموافقة على الإقرار والتعهد.

بعد ذلك الضغط على إرسال.

رحلة تقديم قرض نفاذ للعاطلين

من خلال الصورة التالية توضح الخطوات كاملة من بداية التقديم وفحص الهلية حتى إصدار التمويل.

بذلك تعرفنا على كيفية الحصول على قرض نافذ الشخصي للعاطلين بنك التسليف وقيمة التمويل المحدد والمتطلبات.