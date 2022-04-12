لحظة هروب الركاب من عربات المترو عقب إطلاق النار فى نيويورك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر بقوات إنفاذ القانون الأمريكية، فى تصريحات لـشبكة "CNN" الأمريكية، إن حادث إطلاق النار وتفجير قنبلة دخان محتملة وقعا فى محطة مترو أنفاق بروكلين فى نيويورك.

وقالت الشرطة، وفقا لتقرير أولى، إن الجانى ربما كان يرتدى قناعا واقيا من الغاز وسترة بناء برتقالية، وقد فر من مكان الحادث إلى مكان مجهول.

ونشر مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر لحظة هروب الركاب، من أحد عربات المترو عقب وقوع الحادث.