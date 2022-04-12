الصحة العالمية: الوصول للمرافق الصحية فى مناطق النزاع بأوكرانيا معدوم

جدة - نرمين السيد - قال بانو بهاتنجار، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية فى أوروبا، اليوم الثلاثاء، إن مايقرب من 300 مرفق صحى فى أوكرانيا توجد فى مناطق النزاع وألف مرفق فى مناطق سيطرة متغيرة، مما يترك النظام الصحى عرضة لتلف البنية التحتية والاضطرابات الشديدة فى الخدمات الحيوية، مشيرا إلى أن هذا يعنى أن الوصول إلى الأدوية والمرافق الصحية والعاملين فى مجال الرعاية الصحية محدود أو معدوم فى بعض المناطق.





وأضاف المتحدث - فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو فى جنيف - أن المنظمة الدولية تدعم نقل المرضى الذين يحتاجون إلى الإجلاء الطبى إلى بلدة كورشوفا الحدودية البولندية، حيث أقامت الحكومة البولندية مرفقا صحيا لعلاج ما يصل إلى 200 شخص وذلك بمساعدة المفوضية الأوروبية. وتابع أن فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية تقوم بالتشاور مع وزارة الصحة الأوكرانية بتقييم الأشخاص المؤهلين للإجلاء وهو ما يمكن أن يشمل الأطفال والبالغين المصابين بالسرطان والمرضى الذين يعانون من إصابات مرتبطة بالنزاع وغيرهم من المرضى غير القادرين على العلاج فى أوكرانيا فى هذا الوقت وأيضا لتقليل الضغط على النظام الصحى الأوكرانى. وأفاد المتحدث بأن منظمة الصحة تحققت وحتى أمس الإثنين من 108 حوادث اعتداء على الرعاية الصحية فى أوكرانيا، حيث يمكن أن تكون هذه الهجمات على المرافق الصحية والموظفين والنقل والإمدادات والمستودعات، وقال إن ما لا يقل عن 73 شخصا قتلوا فى هذه الهجمات كما أصيب 51 آخرين وشدد بهاتنجار على أن المنظمة الدولية تستمر فى إدانة جميع الهجمات على الرعاية الصحية بأقوى العبارات الممكنة والتى لا تحرم الناس من الخدمات الصحية الحيوية فحسب بل تشكل أيضا انتهاكا للقانون الدولى الإنسانى.

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