رئيس اللجنة العسكرية للناتو يدعو إلى دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال - نقلا عن وكالة (يونهاب) للأنباء الكورية الجنوبية، خلال لقاء صحفى- إن أمر دعم كييف متروك لكل دولة لتحديد ما يمكنها إرساله إلى أوكرانيا التى قال إنها "تقاتل من أجل وجودها"، مشددا على أنه إذا قررت أى دولة القيام بأحد الأشياء الثلاثة، وهى تقديم المساعدات غير المميتة أو الأسلحة المميتة أو المساعدات الإنسانية، "فهذا شئ عظيم فى حد ذاته".

وذكر باور أنه ناقش مساعدة سول لأوكرانيا خلال محادثاته المنفصلة مع وزير الدفاع الكورى سوه ووك، على الرغم من أنهما كررا موقف سول المعارض لتقديم الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، قائلا: "أعلم أن كوريا الجنوبية تقوم بالكثير بالفعل فيما يتعلق بالمساعدات المعتادة والمساعدات الإنسانية والمساعدات المالية، أعتقد أن هذا مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا، وآمل أن تستمر الحكومة الكورية القادمة فى ذلك أيضا".

وتطرق باور إلى مسألة دعم الأسلحة لأوكرانيا، مشددا على أهمية تدريب القوات الأوكرانية حول كيفية تسخير أى أسلحة إذا قررت أى دولة إرسال أى عتاد عسكرى.

وأشار باور-ردا على سؤال حول إمكانية حصول أوكرانيا على عضوية الناتو- إلى "سياسة الباب المفتوح" التى يتبعها الناتو، لكنه عدد الإجراءات الصارمة للقبول، بما فى ذلك ضمان موافقة جميع حلفاء الناتو بموجب قاعدة اتخاذ القرار القائمة على الإجماع.

ولفت إلى أن النظام الكورى الشمالى المتشدد لا يزال يشكل "مصدر قلق" بالنسبة للناتو، متابعا: "أنه مصدر قلق، لأن كوريا الشمالية تزيد من قدراتها الصاروخية العابرة للقارات التى يمكن أن تصل إلى أراضى الناتو"، مضيفا: "لذلك يعمل الناتو بشكل كبير مع المجتمع الدولى لإقناع كوريا الشمالية بالالتزام بالقرارات التى تم اتخاذها بشأن نزع السلاح النووى وجميع القرارات الأخرى".

وكان باور قد وصل إلى سول يوم السبت الماضى فى زيارة تستغرق أربعة أيام، والتقى بوزير الدفاع الكورى الجنوبى سوه ووك ورئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية الجنرال وون إن-تشول، لمناقشة النزاع فى أوكرانيا وكذلك التعاون الثنائى.