الصين وروسيا تهنئان شهباز شريف على انتخابه رئيسا لوزراء باكستان

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لى جيان -نقلا عن وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - إن الصين وباكستان تجمعهما شراكة استراتيجية للتعاون فى جميع الأجواء، واصفة العلاقة بين البلدين بأنها "متينة للغاية وغير قابلة للكسر".

وأعرب المتحدث عن تطلع الصين إلى العمل مع الجانب الباكستانى لمواصلة الصداقة التقليدية، وتعميق التعاون الشامل، وبناء الممر الاقتصادى بينهما بشكل مشترك وبطريقة "عالية الجودة" وبناء "مجتمع مصير مشترك أوثق بين الصين وباكستان فى العصر الجديد".

وفى سياق متصل، هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الباكستانى الجديد شهباز شريف، على انتخابه رئيسا للحكومة، معربا عن أمله فى مزيد من التعاون بين البلدين.

وأضاف فى برقية الرئيس الروسى المنشورة على موقع الكرملين اليوم الثلاثاء: "أرجو أن تتقبلوا خالص التهانى بمناسبة انتخابكم رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية.. إن العلاقات بين بلدينا حمل طابعا وديا وبناءً"، معربا عن أمله فى أن تساهم أنشطة شريف على رأس الحكومة فى زيادة تطوير التعاون متعدد الأوجه بين البلدين والشراكة فى مجالات التسوية الأفغانية ومكافحة الإرهاب الدولى.

تجدر الإشارة إلى أن زعيم حزب الرابطة الإسلامية "جناح نواز" شهباز شريف، قد أدى اليمين الدستورية مساء أمس الإثنين، ليصبح رئيساً جديداً للوزراء فى باكستان، بعد فوز أحزاب المعارضة فى التصويت على حجب الثقة ضد حكومة حزب الإنصاف.