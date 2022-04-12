جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، عن شرطة نيويورك، إرتفاع إصابات إطلاق النار بمحطة مترو بروكلين فى ولاية نيويورك الأمريكية إلى 16 جريحا بينهم 8 أصيبوا بطلق نارى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع إصابات إطلاق النار بمحطة بروكلين بنيويورك إلى 16 جريحا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.