نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور رمضان 1443 وشروط التسجيل؛ يبحث العديد من المواطنين في المملكة السعودية عن مواعيد صرف الضمان الاجتماعي المطور في شهر رمضان حيث أن الضمان الاجتماعي من أهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية فالهدف منه هو إيصال الدعم إلى الأشخاص الأشد احتياجاً وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المملكة، ولكن يتم التسجيل وفقاً لبعض الشروط تم وضعها من قبل الوزارة وذلك لضمان وصول الدعم إلى المستحقين ومن خلال التالي نقدم لكم مواعيد نزول دعم الضمان الجديد في شهر رمضان وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور رمضان 1443

تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية عن موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور رمضان حيث يتم صرف المعاش في بداية كل شهر هجري حيث تم صرف الدفعة الماضية في بداية شهر رمضان وسوف يتم صرف الدفعة القادمة في بداية شهر شوال ولكن أشارت الوزارة إلى تقديم موعد صرف معاش إلى نهاية شهر رمضان أي قبل حلول شهر شوال.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

حتى يتم الحصول على معاش الضمان المطور لابد من الانتباه لشروط البرنامج التي وضعتها الوزارة وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجسية ولكن باستثناء بعض الفئات وهم الأرملة والمطلقة الغير سعودية التي لديها أبناء يحمون الجنسية السعودية كما يستثنى المطلقة والأرملة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي.

وكذلك يتم استثناء من شرط الجنسية الأيتام والمعاقين ولكن لابد أن يكون كل هؤلاء مقيمين في المملكة السعودية.

لابد أن يلتزم المتقدم بشروط وزارة الموارد البشرية التي تتعلق بالصحة والتعليم وبرامج التأهيل.

يجب أن يقل دخل المتقدم عن الحد المعاش المحتسب وهو 1100 ريال للعائل و550 لكل فرد من الأسرة.

يشترط ألا يكون المتقدم يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.

يجب ألا يكون المتقدم يقيم داخل أي دار إيواء.

وألا يكون موجود داخل السجون.

في حالة وجود أكثر من أسرة للعائل يتم صرف معاش لكل أسرة باعتبار كل أسرة مستقلة عن أخرى.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال مواعيد نزول معاش الضمان المطور رمضان 1443 وشروط التسجيل