نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل ملصقات واتساب جاهزة للاستخدام الآن 2022 قم بإضافتها الآن على هاتفك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملصقات واتساب هى ميزة تم إطلاقها من قبل برنامج الواتساب للمراسلات الفورية، حيث اصبح الآن ملايين المستخدمين يستخدمون هذه الملصقات في التعبير عن شعورهم من خلال المراسلات عبر الواتساب، كما أن الواتساب يتيح استخدام ملصقات خارجية واضافتها في التطبيق، حيث يشهد تطبيق الواتساب كمية كبيرة من التحديثات المختلفة في الفترات الأخيرة، ويعتقد الكثير أن شركة فيسبوك التي تمتلك الواتساب سوف تقوم بتفعيل الإعلانات المروجة عبر تطبيق واتساب واليكم طريقة إضافة ملصقات واتساب الى التطبيق الخاص بكم والحصول على مميزات اضافية.

طريقة إضافة ملصقات واتساب

تم تحدث التطبيق الجديد للواتساب بتفعيل ميزة ملصقات واتساب عليه، ولكن قد يستخدم البعض تطبيق للواتساب بعد التحديث ولكن لا يجد عنده ميزة الملصقات، ولتفعيل الملصقات على الهاتف يلزم ذلك أن يتم حذف التطبيق الموجود حالياً، مع ملاحظة (الاحتفاظ بنسخة احتياطية لرسائل تطبيق واتساب القديم) وبالتالي تنزيل تطبيق واتساب الجديد احدث نسخة، ثم الضغط على علامة + والتي تعمل على إضافة ملصقات الواتساب بشكل تلقائي، بعد تثبيت تطبيق ملصقات واتساب والذي يتيح لكم مجموعة كبيرة جداً من الملصقات كل ما عليكم هو اضافة الملصق الذي ترونه مناسب.

أهمية ملصقات واتساب

ملصقات واتساب لها العديد من المميزات والفوائد في تطبيق الواتساب، فهى تسهل من عمليات الكتابة المرهقة في المراسلات، كما أنها تكون أكثر تفاعلاً حينماً نستخدمها في المراسلات الفورية عبر الواتساب، فالملصقات والرموز التعبيرية تكون معبرة أكثر من الكلمات في الدردشة.

ملصقات واتساب

نجد بعض الصعوبة في حالة مشاركتنا الرسائل مع الآخرين وخاصة الكتابة على الموبايل وقد تعبر رموز ملصقات واتساب بتعبير افضل من الكتابة، ولتجد الراحة في استخدام ملصقات واتساب هو الحصول على مجموعة كبيرة من الملصقات والتي تمكنك من التعبير اكثر، حيث يمكنك الآن اضافة ملصقات واتساب الى تطبيق واتس اب الخاص بك بكل سهولة وأريحية تامة.

عمل ملصقات واتساب

يعد تطبيق الواتس اب من أهم التطبيقات الحديثة التي نجحت نجاحاً ضخماً، وأصبح من أهم مواقع التواصل التي يلجأ إليها الناس في كل وقت، حيث أنه يوفر الوقت والجهد، ويمكن من خلاله إرسال رسائل للأهل أو الأصدقاء أو أي شخص آخر في أي مكان في العالم، كما أن من خلاله يمكن إرسال صور وفيديوهات وملفات أيضا، فهو عمل علي توفير الوقت ومن خلاله أصبح من الممكن إنجاز الكثير من الأعمال، ولهذا تهتم واتساب بتطوير البرنامج بشكل دائم، مثل عمل ملصقات واتساب جاهزة للاستخدام.

كما يقوم تطبيق الواتس اب بالتحديث المستمر وإضافة خصائص جديدة للتطبيق، حتي يجذب أكبر عدد من المستخدمين من كل مكان، وأيضا حتي ينافس جميع التطبيقات الأخري، فهو له شهرة كبيرة وحقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه وحتي الآن، ومن الخصائص التي أضيفت علي التطبيق مؤخراً، هي خاصية ملصقات الواتساب والتي يمكن مشاركتها مع الأصدقاء فهي ممتعة ومسلية.

كيفية اضافة ملصقات الى الواتساب

يمكنك إنشاء ملصقات واتساب خاصة بك وذلك باتباع الخطوات التالية:

الذهاب لمتجر جوجل بلاي.

تثبيت تطبيق ملصقات واتساب على هاتفك.

فتح التطبيق.

اختيار الملصف المناسب واضافته.

حيث يعتبر هذا التطبيق من اقوى التطبيقات سهلة الاستخدام التي حققت قبولاً واسع بين مستخدمي الواتساب والذين يرغبون بإضافة كل ما هو جديد من الملصقات التعبيرية للواتساب، والأهم هو أن التطبيق به احد الملصقات التي يرغب عدد كبير جداً من المستخدمين باقتنائها لمشاركتها مع العديد من الأصدقاء الذين تتم مراسلتهم.

عرضنا لقراء موقعنا افضل التطبيقات التي تقدم خدمة الملصقات حيث حصل هذا التطبيق على عدد كبير من التقييمات من قبل المستخدمين وهو ما يعزز جانب الثقة بينه وبين المستخدم، في اداء خدمة الملصقات بشكل افضل، هذا بالإضافة الى تحديث التطبيق باستمرار مما يعني أن هناك ملصقات جديدة اكثر تعبيراً.