نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التسجيل في الجامعات 1444 بالمملكة العربية السعودية 2022 في المقال التالي
مواعيد التسجيل في الجامعات 1444 بالمملكة العربية السعودية لبدء تقويم دراسي جديد، فقد أتاحت وزارة التعليم كافةً الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمتقدمين التسجيل في أيًّ من الجامعات السعودية، وذلك بناءًا على معايير وشروط القبول بالإضافة إلى متطلبات سوق العمل السعودي فيما توفره من قطاعات مختلفة تساعد على النمو الاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة، ويمكن التسجيل في الجامعات وفقًا لنظام كل جامعة.
مواعيد التسجيل في الجامعات 1444
أوضحت وزارة التعليم السعودية بأن مواعيد تسجيل القبول في جامعات المملكة العربية السعودية تتحدد حسب الآتي:
- سيكون موعد التسجيل مختلف وفقًا لمواعيد الجامعات السعودية، ويمكن التعرّف على مواعيد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة إلكترونيًا المملكة العربية السعودية وعدم الانسياق وراء المواعيد الكاذبة.
الشروط المطلوبة للقبول والتسجيل في الجامعات 1444
تعمل الجامعات السعودية على توفير نُظم متكاملة للدراسة تتضمن كافةً آليات الدعم للطلاب، وذلك من أجل تحقيق التوازن بين تحسين المنظومة التعليمية وبين توفير فرص تناسب سوق العمل، وقد تم تحديد عدد من الشروط الواجب توافرها في الطلاب قبل البدء في الاستعلام عن مواعيد التسجيل في الجامعات 1444 حتى يتم حجز مقعد دراسي دون عقبات، فمن بين هذه الشروط نذكر الآتي:
- يجب أن يحصل الطالب على ما لا يقل عن 60% للمجموع التراكمي لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- يلزم ألّا يمر على شهادة الثانوية أكثر من 3 سنوات بحد أقصى.
- كما يجب تقديم كافةً الوثائق والأوراق الثبوتية التي منها شهادة الثانوية العامة ورقم بطاقة الهوية الوطنية للطالب.
- تقديم صور شخصية حديثة وواضحة لوجه الطالب.
- ينبغي الحصول على موافقة موثقة من الجهات الحكومية أو الخاصة في حالة أن كان الطالب المتقدم يعمل.
- إرفاق صورة للأم في حالة أن كان الطالب المتقدم لا يحمل الجنسية السعودية ومن أم سعودية.
- يلزم دفع الرسوم الخاصة بنظام التأمين في جامعات المملكة العربية السعودية.
- لابد من تقديم شهادة مختومة بأداء اختبار القدرات والاختبارات التحصيلية حسب التخصصات المطلوبة.
- النجاح في أداء الكشف الطبيّ.
- يلزم أن تتطابق شروط التسجيل والقبول التي تم الإعلان عنها من قِبل الجامعات السعودية مع المتقدمين.
- يتم عدم قبول الطلاب الحاصلين على البكالوريوس في تخصص معين بالتقديم لدراسته مرة أخرى.
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