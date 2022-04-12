موعد صرف المكرمه الملكيه 1443 وفقًا لأخر تحديثات الضمان الاجتماعي 2022

لازال البحث مستمرًا عن موعد صرف المكرمه الملكيه 1443 عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جميع مُستحقي ومُستفيدي الدعم الاجتماعي، حيث قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بمنح إعانة مالية لكل فقير ومحتاج في الدولة السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك، لهذا أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد نزول المكرمة الملكية من أجل الحصول عليها لشراء متطلبات الأسرة، علمًا بأنه يتم صرفها بأمر ملكي رسمي.

ما هو موعد صرف المكرمه الملكيه 1443

سوف نتعرف معكم في تلك الفقرة عن موعد صرف المكرمة الملكية ٢٠٢٢ بالتحديد، وهو كالآتي:

لم تقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد ميعاد نزول المكرمة الملكية رسميًا في شهر رمضان المعظم، حيث من المتوقع أن يتم البدء في صرف الدعم من اليوم الرابع عشر من شهر رمضان ١٤٤٣ه‍، الموافق الثالث عشر من شهر ابريل ٢٠٢٢م، وهذا يعني ذلك أنه باقي من الزمن ثلاثة أيام فقط على ميعاد صرف المكرمة، هذا وقد قامت الوزارة بإضافة رقم خاص بالاستعلام عن المكرمة عبر رقم وهو: ١٩٩١١.

الشروط الخاصة للحصول على مكرمة الملك سلمان

هناك باقة من الشروط الهامة التي لابد استيفائها في كل متقدم على المكرمة الملكية للحصول عليها، وهي كالآتي:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية دائمًا.

أيضًا يجب على الشخص أن يكون مُقيم في السعودية قبل ميعاد الصرف بثلاثة أشهر على الأقل.

لا يجب أن يكون المتقدم متمتع بأي ممتلكات خاصة، أو أي أملاك عقارية أو زراعية أو تجارية.

كما يجب عدم حصول المتقدم على راتب شهري أكثر من ثلاثة آلاف ريال سعودي.

الاستعلام عن المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي

توجد مجموعة من الخطوات التي يتوجب على المتقدم القيام بها من أجل التسجيل في مكرمة الملك سلمان، وهي كالآتي: